Da Milano, Ordine: “Inter e Napoli sono le favorite per vincere lo scudetto”

“Il Napoli può vincere lo scudetto? Sì, tecnicamente i partenopei e l’Inter sono superiori al Milan".

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “Il Napoli può vincere lo scudetto? Sì, tecnicamente i partenopei e l’Inter sono superiori al Milan. Inoltre, mentre Napoli e Milan hanno dovuto fare i conti con tante assenze per via degli infortuni e della Coppa d’Africa, l’Inter, a eccezione di Correa, non ha avuto infortunati nel corso di questa stagione. La Juventus può rientrare nella corsa scudetto? Allegri fa un ragionamento matematico, ma in realtà il suo vero intento è quello di esercitare pressione psicologica nei confronti delle avversarie”.