Da Milano, Ordine: "Napoli rischia col City se fa il finale visto a Firenze"

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero ed ha parlato cosi: "Il Napoli è la squadra favorita e anche a Milano lo dicono, ma non mi è piaciuto la parte finale della stagione. Se il Napoli fa questo a Firenze va bene ma se lo fa a Manchester rischia davvero grosso.

Non fatevi fuorviare da Juve-Inter di 4-3, ci sono grandi responsabilità del portiere e con qualche interprete diverso non sarebbe finita cosi. Lo stesso Tudor dice a fine gara che era una gara da pari. Il Napoli è più avanti alla Juve, ma attenti a quello che succede all'Inter. Lo scorso anno l'Inter ha pagato la carta d'identità e quest'anno sta facendo lo stesso errore. La rivale del Napoli per quest'anno è la Juventus mentre il Milan non ha una rosa competitiva per vincere, molto dipenderà anche da Maignan, Modric e Leao.

Non bisogna meravigliarsi, quando Conte fa il secondo anno c'è sempre un grande miglioramento. La caratteristica della semina nell'anno precedente, un pò come nell'agricoltura, vedi spuntare delle intese collaudate e provate e riprovate più di 100 volte. Per me l'unica vera difficoltà del Napoli sarà la gestione della Champions, fare la Champions è come fare un altro campionato".