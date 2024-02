Da Milano, Ordine: "Pioli al Napoli? Lo vedo bene, è aziendalista convinto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Franco Ordine, giornalista

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “Milan-Napoli avrà un peso fondamentale. In caso di vittoria a San Siro, gli azzurri rientreranno a pieno titolo nella corsa al quarto posto. E se non è l’ultimo trampolino di lancio, lo è quasi per Mazzarri e i suoi da cogliere per la lotta Champions.

L’Atalanta è diventata una squadra temibile e ha ritrovato una forma davvero invidiabile, ha le carte in regola per arrivare quarta. Il mercato del Napoli è stato in parità dal punto di vista economico, mentre tecnicamente solo Ngonge merita una certa curiosità.

Pioli al Napoli? Me lo immagino, perché Stefano è un uomo di grande equilibrio e serenità. È un aziendalista convinto, uno come lui farebbe la fortuna del Napoli. Thiago Motta, per esempio, è uno fumantino e non credo convivrebbe con serenità alla corte di De Laurentiis… Sul futuro di Pioli, comunque, vediamo: ha ancora un anno di contratto e dovesse far bene, non è detto che vada via al termine della stagione. Cos’è successo a Kvara e a Leao? Entrambi hanno avuto un sussulto nell’ultimo turno, con il portoghese che però è tornato in grande spolvero già da un po’ di tempo. Ha messo a referto 8 assist decisivi, non dimentichiamolo”.