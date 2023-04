Da Milano, Ordine racconta una Napoli surreale: "E' al delirio: dicono che hanno voluto perdere"

Nel suo editoriale per Milannews il giornalista vicino al mondo rossonero Franco Ordine ha parlato diffusamente del Napoli

Nel suo editoriale per Milannews il giornalista vicino al mondo rossonero Franco Ordine ha parlato diffusamente del Napoli: "Non ho mai visto Paolo Maldini livido in volto come in quella occasione se non un paio di volte (una di queste contro Gattuso, durante una partita con la Juve credo; ndr) appena. Secondo: perché il litigio è servito a mettere in risalto una tecnica abusata nel campionato italiano secondo la quale alcuni allenatori, a telecamere spente, avvicinano l’arbitro, chiedono formalmente spiegazioni a proposito di una loro decisione e sotto sotto pensano così di “condizionarlo” durante il secondo tempo. Per fortuna tale “usanza” è espressamente vietata in Champions league. Se Spalletti dovesse ripetere la “mossa” andrebbe incontro a provvedimenti disciplinari molto severi.