Da Milano, Pellegatti: "Massara al Napoli? Gliel'ho appena chiesto..."

Massara nuovo ds del Napoli? Ha commentato la notizia a Kiss Kiss Napoli il giornalista vicino alle vicende rossonere, Carlo Pellegatti, che ha rivelato: "Stamattina ho parlato con Massara che è a Londra e non da pochi giorni: mi prendo la responsabilità di ciò che dico, per me non andrà al Napoli. Me l'ha anche smentita come notizia. Tutto può essere ma se Massara diventasse ds azzurro sarei sorpreso".