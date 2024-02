Da Milano: "Quest'Inter è più forte del Napoli di Spalletti! Lo dicono anche i trofei..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Le dichiarazioni di Gasperini e Percassi fanno un po’ ridere, soprattutto se si guarda la partita ed il risultato finale. Poi l’Atalanta aveva pareggiato col Milan grazie ad un rigorino che lo stesso Gasp aveva definito tale in conferenza… Quindi, il regolamento va accettato quando ti è favore e quando ti è sfavore. L’Inter ieri ha stritolato l’Atalanta, è stato un massacro sportivo e non dobbiamo dimenticarlo. La squadra di Inzaghi sta dimostrando di avere un passo diverso da tutte le altre.

L’Inter di Inzaghi o il Napoli di Spalletti? Questa Inter è più forte di quel Napoli, perché ha avuto più continuità nei tre anni. Ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ha fatto la finale di Champions League e ora vincerà il campionato. Poi abbiamo capito che il problema del Napoli abbiamo capito qual è: un po’ Spalletti e un po’ Kvara-Osimhen, che se non girano, non gira tutta la squadra. Napoli-Juventus? Il Napoli è oggettivamente favorito, i bianconeri sono davvero in difficoltà per assenze a centrocampo e infortuni in generali. Questo è il momento migliore per affrontarli. Anche l’Atalanta, aggiungerei: è una squadra rimontabile per la Champions League, perché resta un gruppo e una piazza sempre nervosa e relegata a questi continui saliscendi”.