Da Milano, Ravezzani: "ADL credeva di essere più furbo e intelligente senza Giuntoli"

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: "Se Samardzic dovesse andare alla Juventus, non sarebbe certo una sorpresa. Qui a Milano aveva fatto tutto, persino le visite mediche e sappiamo come è andata a finire. Ma i tifosi del Napoli stiano tranquilli: di certo Samardzic non sarebbe la panacea di tutti i mali.

De Laurentiis è caduto nei suoi errori di presunzione e aver vinto lo Scudetto in quella maniera così clamorosa è stato devastante e dannoso per le scelte di quest'anno. Il presidente era convinto di essere ormai infallibile e di azzeccare qualsiasi scelta senza consigli e, invece, la stagione ora mostra altro. Mettere toppe a gennaio è sempre difficile. Giuntoli è un fior fior di dirigente e pensare di essere più furbi e intelligenti senza di lui è stato un errore".