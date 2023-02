Da pres. a pres., Moratti esalta ADL: "Ha avuto il coraggio di cambiare e ha preso gran calciatori"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il grande merito di questo Napoli è del presidente De Laurentiis, che ha avuto anzitutto il coraggio di cambiare la squadra, psicologicamente e fisicamente. Ha preso e tirato via dei calciatori che sembravano essenziali, prendendone altri che sono tutti bravissimi.