Da Roma: "ADL pensa a Mourinho per la prossima stagione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Josè Mourinho nel mirino del Napoli. Lo scrive Il Messaggero oggi in edicola dopo l'esonero del tecnico che non guiderà più la Roma dalla prossima partita: "Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri anche nella

prossima stagione. E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un top-tecnico".