Da Roma avvisano: "Sarri farà di tutto per non far vincere lo Scudetto al Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: "Sarri farà di tutto per non consegnare subito questo Scudetto al Napoli, anche se dentro di lui sarà comunque felice per tale risultato. Ci ho parlato tante volte e glielo si legge negli occhi che è rimasto legato agli azzurri, nonostante qualche querelle finale con De Laurentiis. In Europa, il Napoli ha avuto un calo comprensibile, ma i meriti sono tanti. Spalletti è stato un comandante esemplare, perfetto e non si è fatto prendere dai suoi psicodrammi in conferenza stampa. In campo poi Osimhen e Kvaratskhelia hanno fatto la differenza assoluta, anche se dentro ci metterei tutti. E' cresciuto anche Mario Rui, che resta l'anello debole di questa squadra. Tutti, però, sono stati all'altezza.

Forse Lozano è quello che mi entusiasma meno e lì per il futuro mi inventerei qualcosa. Il Napoli può aprire un ciclo, pensate al campionato del prossimo anno e con tutti i problemi che hanno le altre big. Può vincere lo Scudetto anche nel 2024, persino senza Osimhen. De Laurentiis ha abituato da sempre a rimpiazzare i propri attaccanti con grandi campioni, non lascia mai la squadra a secco. Io nel Napoli non venderei Osimhen quest'anno, nel prossimo vai a fare la Champions da testa di serie... Il rammarico degli ex Napoli? Non credo, magari qualcuno sì, ma Napoli crea un legame fortissimo con i suoi ex. Sono tutti contenti di questo risultato".