Da Roma, Ferrante ammette: “Il rigore su Politano c’era”

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuta Annalisa Ferrante, giornalista di Laroma24.

Sulla Roma di Ranieri: “Diciamo che è chiaro che Ranieri abbia scelto la strada delle coppe e non del campionato. È riuscito a confezionare un delitto perfetto, se così vogliamo chiamarlo. Sicuramente le sue mosse sono state dettate dall’andamento della partita: si è abbassato in difesa, ha fatto stancare il Napoli, poi ha cambiato gli interpreti in campo, inserendo i migliori, ed è riuscito a strappare un pareggio alla capolista”.

Sul mercato della Roma: “Do un 5 al mercato della Roma. Non si può arrivare all’ultimo giorno per cercare di portare a casa qualcuno. Speravo arrivasse un attaccante, e invece nulla. Di questi nuovi acquisti, francamente, so poco e niente. Mi sono fatta un’idea solo attraverso alcuni video, ma sicuramente sono delle scommesse”.

Sul rigore non concesso al Napoli: “Secondo me il rigore su Politano c’era assolutamente. Se iniziamo a parlare della classe arbitrale, non finiamo più. Ci sono troppi errori grossolani che, in un campionato del genere, non si possono più permettere”.