Da Roma, Focolari: “Mourinho ha un giocatore che può fermare Kvaratskhelia”

Il giornalista di fede romanista Furio Focolari è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: "In questo momento nessun giocatore della Roma può essere accostato a Kvaratskhelia. A destra fossi in Mourinho metterei Zalewski, almeno ha il passo per contrastare il georgiano. Credo che la partita però si deciderà in mezzo al campo, schiererei Camara dal primo minuto, ha una dinamismo e una corsa che altri non hanno".