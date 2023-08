Da Roma: "Garcia meno spettacolare ma più attento alla difesa rispetto a Spalletti"

Chiara Zucchelli, giornalista che per il Corriere dello Sport segue le vicende della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chiara Zucchelli, giornalista che per il Corriere dello Sport segue le vicende della Roma, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti non ha eguali come allenatore sul campo. Con Garcia vedremo un 4-3-3 con maggiore attenzione alla fase difensiva e meno spettacolare in attacco. Mi aspetto una squadra molto più accorta, ma anche più concreto. Garcia non ha voglia di emergere rispetto alla squadra, ama stare in disparte, quindi credo che il rapporto coi giocatori potrà essere buono".

Vuoi seguire Tutto Napoli.net ma sei in vacanza? Scarica gratuitamente la nostra applicazione (cerca "Tutto Napoli" sugli store o clicca qui per App Store e Android Store) per poterci seguire comodamente da Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli.net è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).