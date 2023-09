Da Roma: “Lukaku-Dybala la coppia più forte del campionato, al pari di Osimhen-Kvara“

Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, ha parlato delle vicende di casa Roma ai microfoni di Radio Radio Mattino

Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, ha parlato delle vicende di casa Roma ai microfoni di Radio Radio Mattino: “Penso che Lukaku giocherà in coppia con Dybala. Non mi aspetto gioco, solo una vittoria della Roma. Continuo a pensare che la squadra di Mourinho sarà completamente diversa contro l’Empoli. Se tu dal primo minuto metti N’Dicka, Renato Sanches e Dybala, regali una formazione diversa.

L’argentino e il belga compongono la coppia gol più forte del campionato, al pari di Osimhen-Kvara. La Roma, per quanto possa giocare male, non può perdere contro una squadra che non tira in porta. Per quello che ho visto fino adesso, l’Empoli è una squadra imbarazzante”.