Da Roma, Martino: “Il Napoli attuale non piace per un motivo”

Giorgio Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’andamento del Napoli è abbastanza normale, erano anormali i trenta punti in dieci partite dell’anno scorso. E’ troppo spontaneo il confronto con l’anno scorso, il Napoli ha otto punti in meno. Il rischio del dopo annate strepitose è che è difficile ripetersi. Bisogna dare un po’ di tempo a noi spettatori. Il Napoli, i punti l’hanno scorso li ha fatti perchè giocava bene e non perchè li trovava per strada. Oggi non piace il Napoli perchè si ha negli occhi quell’altro Napoli”.