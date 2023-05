Da Roma, Plastino: "Non credo che Giuntoli vada via"

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: "Non sono così certo che Giuntoli vada via, tantomeno che abbia preso accordi con la Juventus. Al di là delle voci o di quello che hanno detto alcuni colleghi che, per carità, hanno le loro fonti. Comunque io ci credo poco e, a sensazione, dico che Giuntoli non va via. Io non ho mai creduto al proverbio “tutti sono utili e nessuno è indispensabile”. Perché nella mia vita ho scoperto che qualcuno è indispensabile. In questo momento, in questo contesto io credo che sia difficile individuare chi non sia indispensabile nel Napoli.

Certo i direttori sportivi vanno e vengono e questo si dice anche degli allenatori. Questo Napoli, però, è molto firmato da Spalletti per fatti psicologici e tattici, per innovazioni e modo di tenere il gruppo. Quindi Spalletti per me è nella categoria indispensabili. È ovvio, poi, che se non c'è un presidente che ti dà i soldi e ti paga gli stipendi non si può andare avanti e in questo senso anche De Laurentiis è indispensabile. Per quanto mi riguarda Spalletti rinnova, rimane e vince la Champions".