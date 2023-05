Da Roma, Plastino: "Secondo me Spalletti resta, sarebbe affascinante vincere Champions"

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto a Radio Marte: "Credo che il match con l'Inter sia molto più importante per i nerazzurri che per il Napoli. L'Inter valuterà le condizioni nella preparazione della finale di Champions. Sulla storia tra De Laurentiis e Spalletti dico che mi sembra una specie di serie tv. Nel senso che c'è pathos, suspance, c'è un po' di tutto ma è come se io avessi sognato già l'ultima puntata perché la mia idea è che Spalletti rimanga. Al contrario di quando ci fu la querelle con Sarri, quando dissi l'esatto contrario. È vero che Spalletti potrebbe lasciare dopo aver vinto un campionato del genere ma è altrettanto vero che l'ipotesi di poter vincere la Champions col Napoli sarebbe molto allettante. Soprattutto se non la vincerà l'Inter.

Io farei di tutto per trattenere Spalletti visto che l'allenatore quest'anno ha creato un'alchimia importante e decisiva. Per me il Napoli mescola bene fisicità e qualità. Tra l'altro i giocatori che danno maggior peso e quindi più fisicità non mancano di tecnica. Sarà anche meno leggero di Insigne ma Kvara non gli è secondo a qualità. Questo è stato il mix giusto del Napoli. E lì è stato bravo Spalletti anche a far sì che la tecnica dei suoi giocatori sia stata messa al servizio di un'intelaiatura ed un modulo preciso".