Da Roma, Tempestilli: "Conoscendo ADL, ho una sensazione sul futuro"

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto a Radio Marte: “Rivoluzione o puntellamento rosa? Per me la rosa va puntellata ma prima di tutto va capito chi sarà il prossimo allenatore. Conte sarebbe l’ideale, è esperto, ha lavorato per club importanti gestendo anche situazioni difficili e portando sempre buoni risultati. Anche gli altri papabili sono all’altezza.

Con un allenatore all’altezza, si può garantire ancora una squadra competitiva. Bisognerà ripartire dai punti fermi che l’allenatore individuerà nella squadra e soprattutto da chi ha davvero voglia di continuare a dare il meglio per il Napoli, che resta una squadra con un organico importantissimo. Conoscendo De Laurentiis, sono certo che voglia tornare subito competitivo e che abbia aspirazione di vincere ancora”.