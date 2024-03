Da Salerno: "ADL da 10, l'attacco a DAZN cancella ogni altro errore"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Tommaso D'Angelo, direttore Cronache di Salerno.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Tommaso D'Angelo, direttore Cronache di Salerno: "La gestione Dia è la fotografia di un’incapacità che ha radici profonde. Nelle ultime partite, non ha giocato titolare dopo l’episodio di Milano: o lo sbatti fuori immediatamente, ma non lo porti in panchina, ci parli, risponde in malo modo a Liverani e far apparire l’allenatore senza personalità. Un professionista entra anche a 8’ dalla fine, ma andrebbe sfruttato subito. Liverani è scarso, lo ricordavo da Lecce e avevo fiducia, ma ormai è bollito. L’arma di distruzione di massa sarà sempre una caratteristica di Iervolino, purtroppo anche Sabatini si è rivelato un errore, bisogna dirlo. Secondo me, quello che ha fatto è già un miracolo, ma doveva avere anche funzione di uomo di campo. Retrocessione quasi certa? Sono d’accordo, ma c’è ancora un filo di speranza. Ci si avvia verso la retrocessione, salvo miracoli.

De Laurentiis a DAZN? Mi ha fatto impazzire, si vede che è un presidente. Gli va dato un 10. Cancella tutti gli errori di Garcia, di Mazzarri, tutto. Mi è piaciuto. Iervolino ha due strade: o un socio, fondo americano al 40%, oppure lasciare totalmente. Poi ha altri guai con Gravina, la Procura di Salerno".