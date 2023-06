Da Salerno: "Sicuri che Sousa si sia comportato male? Il club gli ha dato 10 giorni per riflettere..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Tommaso D'Angelo, direttore di Cronache di Salerno

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Tommaso D'Angelo, direttore di Cronache di Salerno: "Io mi chiedo se Sousa si sia davvero comportato male nei confronti della Salernitana... Il club non ha chiarito il perché dei 10 giorni dati a Sousa per riflettere sul proprio futuro, dopo l'invio della PEC sul rinnovo. Come al solito la comunicazione è stata sbagliata, con tutti che continuano a tacere. C'è qualcosa che non conosciamo, che pregiudica però il rapporto idilliaco tra l'allenatore e la società in questi ultimi mesi. E direi anche tra l'allenatore e la società. Fino al giorno prima, Sousa aveva detto ai tifosi che sarebbe rimasto a Salerno... Ora bisogna solo attendere.

Sostituti di Sousa? Non è mai un problema chi parte, ma sempre chi arriva. Dai nomi che girano, c'è poco. Benitez alla Salernitana sarebbe stato suggerito da De Laurentiis a Iervolino, come atto riparatorio nei confronti dei granata. Stesso discorso per Gattuso, che ha lo stesso agente di Sousa. E considerando anche Pirlo o De Rossi, sono nomi inferiori al portoghese. Spero si posso vagliare la sua permanenza, anche se siamo al 15 giugno e il Napoli non ha ancora annunciato il suo allenatore. Secondo me De Laurentiis tiene in caldo i nomi, aspettando che uno come Mancini si liberi dopo la Nations League. E sarebbe una scelta sbagliata, anche se gode di buona stampa".