Da Torino: "La Juve vuole cancellare 5-1 dell'andata, ma Spalletti ha un conto aperto con Allegri"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, direttamente da Torino: "Juve-Napoli sarà una gara importante per tutte e due, al di là della contingenza. Il Napoli ha un pizzico di cattiveria in più dopo la gara col Milan, ma può appoggiarsi su un campionato già blindato. E ormai virtualmente non ci sono più ostacoli per gli azzurri, da un pezzo. La Juve invece si aggrappa alla possibilità di potersi qualificare in Europa, anche se l'ultima parola starà anche alla UEFA dopo i fatti di cronaca.

Vendicare l'umiliazione dell'andata? Vorrà cancellare a tutti i costi la batosta di Napoli, anche se i meriti degli azzurri vanno tenuti a mente. Poi in realtà è più Spalletti ad avere un conto aperto con Allegri e non viceversa. Il gesto della mano tesa all'andata l'ho trovato molto teatrale. La superiorità netta del Napoli è innegabile, anche Allegri ne è consapevole. Il 5-1 rimediato dalla Juve non fu un black out, ma un exploit degli azzurri".