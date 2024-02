Da Torino, Pavan: "Per rialzarsi definitivamente la Juve deve vincere a Napoli"

Parlando del risultato, il pareggio a loro non serve a nulla, mentre alla Juve potrebbe essere utile se non altro per non perdere la terza partita nelle ultime cinque".

Nel corso di “Cose di Calcio” su Radio Bianconera, il giornalista Massimo Pavan ha parlato di Napoli-Juventus di domenica, con Massimiliano Allegri che dovrà fare i conti con le assenze di Rabiot e McKennie a centrocampo: “Per forza di cose dovranno giocare Locatelli, Alcaraz e uno tra Nicolussi e Miretti, forse Allegri schiererà Cambiaso come mezzala, dato che è un ruolo che già gli ha fatto ricoprire in qualche occasione. Parlando del risultato, il pareggio a loro non serve a nulla, mentre alla Juve potrebbe essere utile se non altro per non perdere la terza partita nelle ultime cinque.

Una vittoria però darebbe un segnale importante di fine della crisi, e porterebbe una grande carica alla squadra dal punto di vista psicologico”. Per il futuro però il centrocampo resta il reparto da rinforzare in casa bianconera: “Rinnovare Rabiot, ovviamente per più di un anno, anche ad un milione in più credo converrebbe, perchè costerebbe comunque meno rispetto al cartellino di un altro giocatore, inoltre se il francese dovesse andar via alla rosa servirebbero due rinforzi a centrocampo invece che solo uno”.