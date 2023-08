Dal Brasile, Durante: "Murillo? Piede da centrocampista. Vi presento anche Tetè..."

Sabatino Durante, intermediario e procuratore sportivo, è intervenuto a Radio Marte

Murillo ha 21 anni, è mancino e forte fisicamente. Ha un sinistro non da difensore centrale ma quasi da centrocampista. Del resto sono anni che il Corinthians sforna difensori centrali molto bravi. Non so se possa venire da noi anche perché non è facile l'adattamento per un giocatore che viene dall'altra parte del mondo. Murillo ha qualità sia fisiche che tecniche. Il Corinthians ha già detto no al PSG che ha offerto 25 mln di euro e sono in trattative.

Anche perché Murillo è in odore di Nazionale brasiliana. E' chiaro che se va via Lozano il Napoli deve cercare qualcuno nella posizione di ala destra. Teté è un buon giocatore ma il Napoli può cercare e trovare anche di meglio. Negli acquisti bisogna avere le idee chiare. Se il Napoli cerca un giocatore di esperienza Wendel va benissimo ma se ne cerchi uno di prospettiva, allora Murillo è un'ottima scelta. Per i giocatori in generale, per i brasiliani in particolare, occorre del tempo per ambientarsi ed adattarsi. Comunque Murillo è un giocatore promettente e bravo. Io prenderei giocatori che già conoscono i campionati europei perché non abbiamo il budget per comprare un calciatore di ruolo e una riserva che vale e che bisogna aspettare. E io non credo che per il ruolo di difensore centrale il Napoli possa aspettare. Deve avere, secondo me, un giocatore più pronto”