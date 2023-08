Dal Brasile, Durante: "Natan muscolare ed esplosivo. Difetti? Scivola un po’ troppo”

"Lasciamo stare Kim che ha avuto la possibilità di giocare in una squadra che mascherava i suoi difetti".

Sabatino Durante, intermediario ed esperto di calcio brasiliano, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Natan è un difensore che conosco. E’ un ragazzo che cresce nella cantera del Flamengo, famosa per trequartisti ed attaccanti e non per i difensori. E’ scampato all’incendio del convitto del Flamengo nel 2019. Lasciamo stare Kim che ha avuto la possibilità di giocare in una squadra che mascherava i suoi difetti. Lui in campo largo non è un grandissimo giocatore, è serio e concentrato. Natan è molto diverso, è un difensore muscolare ed esplosivo.

E’ molto veloce. I difetti? E’ irruento e scivola un po’ troppo. Il Flamengo non ha creduto in lui, ma Natan è stato bravo a conquistarsi il posto nel Bragantino. Ha bisogno di tempo ovviamente, sono convinto che riuscirà a conquistare spazio nel Napoli. Non lo conosco personalmente”.