Dall'Inghilterra, Jacomuzzi: "Osimhen incredibile, ma non rinuncerei a offerte importanti"

Carlo Jacomuzzi, dirigente ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Jacomuzzi, dirigente ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Osimhen appetito dalla Premier? Il presidente deve dire che il ragazzo è incedibile, ci sono ancora 4 mesi impegnativi per il campionato e per la Champions. E’ logico che quando arriverà il momento dovrà capire la cosa che è più giusta da fare.