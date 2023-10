Dalla Bona: "Ho visto gesti inaccettabili a Napoli, ma danno la colpa a Garcia"

Il doppio ex di Verona-Napoli, Samuele Dalla Bona, è stato intervistato dai colleghi di CalcioHellas.it alla vigilia della sfida tra le sue due ex squadre.

Il doppio ex di Verona-Napoli, Samuele Dalla Bona, è stato intervistato dai colleghi di CalcioHellas.it alla vigilia della sfida tra le sue due ex squadre. Di seguito alcuni stralci: "Quando vinci il pubblico si aspetta una vittoria anche l’anno successivo. Napoli è una piazza particolare: quando vinci vieni portato in trionfo più che in ogni altro luogo, ma appena le cose si mettono diversamente, al primo inciampo, tutto ti si rivolta contro. Certe situazioni in spogliatoio andrebbero gestite meglio, ho visto degli atteggiamenti che non sono accettabili soprattutto quando sono pubblici.

Tanti in questi giorni incolpano Garcia, ma la mia esperienza mi fa dire che non è solo colpa sua". Su Verona-Napoli: "Sarà una sfida complicata: il Napoli tecnicamente è più forte, ma il Verona deve avere grinta e determinazione. Sono certo che i butei non faranno mancare il loro apporto per spingere i gialloblù verso la partita perfetta. Solo così ce la si può fare".