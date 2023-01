Dalla Bona: "Napoli? La sosta l'ha danneggiato. Ma non mi sorprende ko con l'Inter"

Samuele Dalla Bona, ex calciatore del Chelsea, ha ricordato a TMW Radio, durante Maracanà, la figura di Gianluca Vialli

Samuele Dalla Bona, ex calciatore del Chelsea, ha ricordato a TMW Radio, durante Maracanà, la figura di Gianluca Vialli: "E' una giornata triste, mi prese lui al Chelsea vedendomi in Scozia in una Nazionale U16. Mi dispiace perché speravo in un miracolo ma sapevo che non stava bene. Era una persona brillante e un leader carismatico. Al Chelsea era giocatore-allenatore, era un ruolo strano anche per lui. Mi fece esordire in campionato e in Champions, ho solo bei ricordi".