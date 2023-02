Dalla Germania: "Un giocatore dell'Eintracht potrebbe giocare nel Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuta Hulrike Sickenberger, giornalista ‘Bild’

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuta Hulrike Sickenberger , giornalista ‘Bild’: “Come sta l’Eintracht Francoforte? La condizione attuale è buona perchè sono ancora imbattuti. Hanno pareggiato in trasferta contro il Bayern. Hanno vinto la loro partita di Coppa che dovevano vincere. Sono contenti di venire a Napoli perché è un avversario importante, però c’erano momenti migliori per incontrare il Francoforte. Anche il Barcellona e il West Ham pensavano che l’Eintracht fosse la più semplice da affrontare, ma persero entrambe.

Gotze? È un giocatore che potrebbe giocare nel Napoli, ma a Francoforte si trova bene e non penso che sia motivato ad andare via dato che si trova benissimo in Germania con la sua famiglia”.