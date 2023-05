Dalla Spagna: "Luis Enrique ha detto no al Chelsea e attende offerte. Napoli piazza ideale"

"Ha un costo di ingaggio importante, ma ripeto ascolta qualsiasi offerta".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', il giornalista spagnolo Ignasi Oliva ha parlato del possibile approdo di Luis Enrique al Napoli: "Luis Enrique vive una situazione abbastanza chiara. Non sta allenando e non ha nessun pre-contratto o parola data con qualche squadra. Tanti top club lo seguono e hanno chiesto, però, informazioni. Il tecnico ha parlato con il Chelsea nelle ultime settimane, ma non c'è stato modo di trovare accordo.

Non è un allenatore che ama vivere nel dubbio, pertanto è stato lui stesso a dire no al Chelsea, vista la situazione che sta attraversando tecnicamente i blues. Per arrivare a Luis Enrique devi essere limpido e deciso. Ora è un allenatore libero ed ascolta offerte. Dopotutto è uno dei grandi nomi del calcio catalano e spagnolo, anche mondiale. Ha un costo di ingaggio importante, ma ripeto ascolta qualsiasi offerta. Persino quella del Napoli, ove mai dovesse andar via ufficialmente Spalletti. A Napoli uno come Luis Enrique si troverebbe benissimo: è un passionale e in azzurro troverebbe la piazza ideale per lui".