Dalla Spagna: “Un giocatore del Villarreal sarebbe perfetto per sostituire Lozano”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna del Corriere dello Sport: “Kangin Leeha ha enorme valore. Veniva dal Valencia dove la situazione è molto complicata e a Maiorca ha fatto il salto di qualità. Ha personalità e credo possa inserirsi facilmente anche in Serie A. Ha già giocato in Europa, non è un extraterrestre che viene dalla luna, già conosce i meccanismi e credo possa adattarsi rapidamente a Napoli. Kangin Leeha è più un centrocampista, Takefusa Kubo invece gioca più alla Messi. E’ cresciuto a Barcellona poi ci fu quello scandalo e rientrò in Giappone. Poi è tornato, al Real Madrid, ha fatto varie esperienze e alla Real Sociedad sta disputando un campionato eccezionale. Sta giocando con David Silva che gli ha permesso di fare il salto di qualità ed è pronto per giocare in Europa.

Samuel Chukwueze? Al Villarreal tutti sono in vendita: se arriva l’offerta giusta, il club vende tutti. Il calciatore è un portento, quando è in giornata se ne va ed è impossibile trattenerlo, forse è la continuità il tallone d’Achille perché alterna prestazioni eccellenti ad altre sottotono. Magari deve completare la maturazione. E’ forse meno affidabile dei primi due, ma a livello di potenziale è un giocatore su cui puntare.

Yéremi Pino? Il Villarreal chiederà 40 milioni, ma nella trattativa poi il club spesso di ammorbidisce. Se il buco da tappare è la partenza di Hirving Lozano, direi che è il profilo perfetto”.