Damiani: "C'è una grande differenza tra Napoli dello scorso anno e questo"

Oscar Damiani è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: "Tre italiane ai quarti sarebbero un bel segnale per il calcio italiano tanto vituperato, gli facciamo cambiare idea a questi allenatori europei, mi sembra che in Champions le nostre squadre si stiamo comportando bene. Percentuali di passaggio? Napoli più forte dell'Eintracht, il Napoli si giocherà la sua gara, senza andare in difesa, vedremo una grande partita, certo in coppa è sempre difficile, gioca sempre allo stesso modo sia in casa che fuori.