Damiani: “Campionato interessante ma mediocre. Napoli? Se la giocherà fino alla fine”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Oscar Damiani, agente.

“Pareggio del Milan? Partita pratica di un campionato dove non c’è una squadra che domina, che è più forte. Magari si fatica anche con le squadre meno blasonate. Campionato interessante ed emozionante ma mediocre. Non è il calcio di 20-30 anni fa. Mi sono anche divertito ma ho visto tanti errori, tante scelte sbagliate. Il Bologna si è impegnato tanto, va detto.

Spalletti? Allenatore bravo, Napoli società forte. La squadra forse si sta esprimendo al meglio, ha giocatori non di grande fisicità ma rapidi, veloci. In un momento come questo, in cui si comincia generalmente a faticare, può essere un’arma in più. Non voglio fare pronostici ma certamente il Napoli se la giocherà fino alla fine”.