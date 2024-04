Damiani controcorrente: "Le rivoluzioni non portano lontano. Ds? Contano più gli agenti..."

Parla così, a TuttoMercatoWeb, l'operatore di mercato Oscar Damiani

"Non è il Napoli di Spalletti e si vede. La squadra è peggiorata, i tanti cambiamenti non hanno aiutato. Non è che cambi allenatore e risolvi il problema... Certamente qualcosa è stato sbagliato". Parla così, a TuttoMercatoWeb, l'operatore di mercato Oscar Damiani: "Se mi aspetto rivoluzioni a Napoli? Le rivoluzioni non portano da nessuna parte. Però qualche cambiamento è lecito aspettarselo".

Valzer dirigenziale: in estate si preannuncia un bel movimento.

"Ci può stare. Ma oggi alcuni procuratori contano più dei direttori. Mi aspetto comunque un grande valzer, dalla A alla B. Come sarà la finestra di mercato? Il calcio italiano rispetto ad altri va decisamente piano. Comunque si spenderà, magari facendo debiti...", ha sottolineato Damiani.