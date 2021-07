Damiani elogia Insigne: “Pilastro dell'Italia, ha dimostrato di meritarsi un rinnovo importante col Napoli"

“La squadra di Mancini ha dimostrato di essere la migliore in assoluto, l’Italia ha vinto l’Europeo meritatamente. Il C.T. si è dimostrato un grande allenatore, ha creato un gran gruppo sia con i calciatori che con lo staff - queste le parole di Oscar Damiani, ex calciatore, fra le tante, del Napoli e della Juventus, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”. Dopo gli Europei, ci saranno i Mondiali, con una squadra giovane e la solidità di giocatori d’esperienza in difesa come Bonucci e Chiellini, si può fare bene. La mia speranza è che Giorgio abbia una carriera lunga e vincente come quella di Maldini e Costacurta. Donnarumma parando i rigori è stato l’artefice finale di questa magica vittoria, ma la differenza l’ha fatta il gruppo. L’Italia è una squadra giovanissima, nessuno aveva mai vinto nulla, tolti gli juventini, Barella e Jorginho. Hanno dimostrato un gran gioco per tutta la competizione, forse solo con la Spagna abbiamo subito.

Insigne? È stato un pilastro di questa Nazionale vincente, si è sacrificato ed ha giocato sempre per la squadra. È il capitano del Napoli, ha dimostrato di meritarsi un rinnovo con un contratto adeguato al suo valore. Supercoppa Maradona? Sarebbe fantastico, non è di mia competenza, ma mi auguro che questo possa accadere”.