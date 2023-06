Damiani: "Garcia via dall'Europa da qualche anno, speravo arrivasse Galtier"

Oscar Damiani è intervenuto a Canale 21

L'operatore di mercato Oscar Damiani è intervenuto a Canale 21: "Garcia è un allenatore di esperienza e valore ma è via dall'Europa da un po' di tempo e Spalletti lascia una pesante eredità. Non sarà facile. Ma dipenderà tutto dai risultati. Galtier? Sono suo amico, ero suo agente da calciatore, l'ho fatto venire al Monza. Speravo venisse a Napoli e in Italia, è un grande uomo e un grande allenatore e sa affrontare la pressione e ha un grande carattere".