Damiani: "Kim? In Francia sempre attenti ai talenti, ma Giuntoli è stato più sveglio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA: "L'exploit di Osimhen è stata una sorpresa, nessuno immaginava potesse essere così forte. Nessun operatore di mercato lo pronosticava, sapevamo fosse un buon giocatore, ma a Napoli si sta davvero completando. Con Spalletti si sta consacrando come uno dei migliori attaccanti al mondo. È difficile per Simeone e Raspadori condividere il reparto con lui, ma Spalletti sono sicuro stia studiando una soluzione per far coesistere almeno due alla volta. Rennes e il rimpianto Kim? In Francia sono sempre attenti ai talenti emergenti, ma il Napoli è stato più sveglio e vanno fatti i complimenti a Giuntoli e ai suoi osservatori. Hanno fatto un lavoro straordinario. Napoli e mercato di gennaio? La squadra è perfetta così com'è, non interverrà al netto di occasioni clamorose. Migliorare la rosa del Napoli a cifre basse è impossibile".