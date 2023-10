Damiani: “La differenza tra Napoli e Milan è che gli azzurri hanno almeno 5 campioni in rosa”

Oscar Damiani, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:



TuttoNapoli.net

Oscar Damiani, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Milan? Un bel pareggio e saremmo tutti contenti (scherza ndr.). In Milan ha delle difficoltà, è una squadra giovane senza grandi campioni. Ne ha due, Leao e Maignan, il resto sono bravi calciatori. Nel Napoli ci sono cinque o sei campioni e questa alla lunga può fare la differenza. Formazione anti Milan? Raspadori è intelligente, tecnico e sa giocare tra le linee. La mancanza di Osimhen si farà sentire, ma in attacco il Napoli è messo più che bene”.