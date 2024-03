Damiani: "Mi auguro che Juan Jesus abbia capito male. Osimhen? Lo vedrei bene qui..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Oscar Damiani, agente ed ex Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Oscar Damiani, agente ed ex Napoli: “Il razzismo in Italia ha ancora degli strascichi, ma sono molto limitati. Non credo che il nostro calcio sia razzista, ci sono tanti giocatori che vengono dall’estero nel campionato italiano. Non voglio minimizzare quanto successo tra Acerbi e Juan Jesus, sono stato emigrato anche io e so cosa vuol dire essere discriminati, ma in Italia il problema è marginale. Cosa mi aspetto su Acerbi? Bisogna conoscere i fatti per dare un giudizio, sarà la Procura Federale ad esprimersi.

Mi auguro che Juan Jesus abbia capito male. Napoli in crescita? Sì, a Milano si è intravista un’identità importante, ora dovrà fare un grande finale di stagione per qualificarsi alle prossime coppe. Un qualcosa di fondamentale se si vuole programmare al meglio la stagione che verrà. Futuro Osimhen? Lo vedrei bene dappertutto, anche al Napoli. Al PSG sarebbe perfetto, hanno bisogno di un grande attaccante”.