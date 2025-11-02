Damiani: "Scudetto? Il Napoli è più squadra e ha un grande tecnico. Poi c'è l'Inter"

Oscar Damiani, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi principali della Serie A: "Milan-Roma? Una bella partita con una Roma che ha una sua identità e un Milan che la sta cercando. È una partita aperta ad ogni risultato, mi auguro ci sia spettacolo. Sarà indicativa per lo Scudetto. È uno scontro diretto come poche volte in passato. Questa Roma mi piace, ma il Milan è capace di tutto".

La favorita?

"Il Napoli è più squadra, ha un grande allenatore. Però a ruota c'è l'Inter".

La Juve è ripartita da Spalletti.

"Spalletti lo stimo. Sa dare un'identità alla propria squadra. La società è tornata forte. Quest'anno la Champions sarebbe un grande risultato, ma per il futuro la Juve tornerà protagonista".

Pradé e la Fiorentina si sono separati...

"Daniele è un amico e un grande direttore che ha sempre fatto molto bene. Però i tempi cambiano... Daniele aspetterà la prossima chance. Lo stimo tanto. Mi dispiace".

Che succede alla Fiorentina?

"Firenze è un ambiente particolare, oltre alla bravura ci vuole grande personalità perché il pubblico è sempre molto esigente e un po mette in soggezione i calciatori. Non basta essere bravi".