Damiani: "Se parte Spalletti? C'è un tecnico italiano emergente che mi piace molto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Inter, Milan e Napoli

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Inter, Milan e Napoli: "Spalletti resta? Non saprei dirlo. Intanto bisognerebbe vedere quale sarebbe l’alternativa. Si parla di Italiano e Palladino. Il tecnico del Monza è un allenatore che mi piace molto, vero protagonista della stagione della squadra. Credo, tuttavia, che Luciano potrà ancora dire molto in azzurro. Mi piacerebbe vedere Spalletti trionfare anche in Champions con il Napoli”.