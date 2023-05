Damiani: "Sono sicuro che Osimhen resterà un altro anno. Danso? Potrebbe far bene"

"Il cambio Giuntoli-Accardi sarebbe una grande perdita, ma Giuntoli ha uno staff di primo livello che resterà comunque a Napoli".

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto l'agente FIFA Oscar Damiani: "Per vedere un mercato che entra nel vivo è ancora presto. Ci sono tante squadre che devono ancora raggiungere l'obiettivo stagionale. Il Napoli ha già chiuso, ma punta a chiudere bene. E dopo il campionato ci sarà il tempo di muoversi e chiudere qualche buon affare per il prossimo stagione.

Kim? Non bisogna sempre star lì ad aspettare e criticare. Il Napoli ha sempre lavorato alla grande, sia con l'allenatore che con il direttore sportivo. Quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Danso? Ottimo calciatore, sta facendo molto bene. La Serie A è più tattica, potrebbe avere qualche difficoltà di adattamento. Ha ottime qualità, però, non ho dubbi che potrebbe fare bene in una piazza come Napoli.

Il cambio Giuntoli-Accardi sarebbe una grande perdita, ma Giuntoli ha uno staff di primo livello che resterà comunque a Napoli. Accardi lo conosco bene, ho lavorato spesso con lui. È bravo e preparato, il Napoli saprà come sostituire Giuntoli con un esponente di primo livello.

150 milioni per Osimhen? Non c'è società al mondo che possa davvero offrire questi soldi al Napoli. Sono sicuro che Osimhen resterà un altro anno in azzurro e continuerà ad essere un punto di riferimento del club".