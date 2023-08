Damiani su Cajuste: “Inserimento non così semplice, ma è prematuro dare giudizi”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed esperto di calcio francese

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed esperto di calcio francese: “Cajuste? È ancora prematuro parlarne, il ragazzo non ha grandissima esperienza. Ha delle qualità per le quali Garcia e la società lo hanno scelto. Può essere un’alternativa importante ai titolari. Il Napoli gioca tante partite di altissimo livello e quindi è difficile essere sempre al top, avere un’alternativa può essere una buona cosa. Non sempre si riesce a fare operazioni come Kim e Kvaratskhelia. Sono state situazioni fantastiche.

Se Cajuste può giocare anche da mediano? Non voglio entrare nel merito delle questioni tecnico tattiche, Garcia farà le scelte giuste. Ci vuole un po’ di tempo anche per la lingua, l’inserimento non è così semplice. Credo che sia prematuro dare dei giudizi, le prime partite anche sotto l’aspetto emotivo possono essere più difficili. Non bisogna avere troppe aspettative che sarebbero sbagliate per il ragazzo".