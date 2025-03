Dazn, Giaccherini: "Conte ha voluto fortemente Lukaku e si è capito il perché"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'DAZN Serie A Show' parlando del momento del Napoli e del suo tecnico. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lukaku se l’è portato all’Inter, l’ha avuto al Chelsea e l’ha voluto al Napoli fortemente e si è capito perché. Se guardiamo i numeri, Lukaku sta facendo meglio di Lautaro Martinez. Chi preferisco tra i due? Io prenderei tutta la vita Lautaro, perché rispetto a Lukaku nei momenti di difficoltà ha aiutato tanto la squadra. Con un atteggiamento, una rincorsa, caricando la squadra… Quindi non vado solo sui numeri ma a 360 gradi”.

