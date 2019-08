Dazn, Iori: "A Milik va concesso tempo, per struttura fisica non può essere già brillante"

Alessandro Iori, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci vuole molta calma nel giudicare un giocatore che, quando arrivò tre anni fa per sostituire Higuain, si era presentato come un crack. Per struttura fisica Milik non può essere un giocatore brillantissimo a questo punto della stagione. Quando arrivò a Napoli nel 2016 era reduce da un europeo non brillantissimo con la Polonia. Credo che gli vada concesso tempo, anche se poi bisogna fare i conti con le ambizioni della società".