Dazn, Marelli: "Politano? Né rigore, né simulazione. Dubbi sulla spinta di Koné su McTominay"

Luca Marelli, ex direttore di gara, oggi esperto arbitrale di Dazn, nel post-partita di Roma-Napoli ha commentato così i vari episodi del match: "Il primo episodio è l'ammonizione per simulazione a Politano. Ammonizione sbagliata. Non è rigore, perché il contatto è molto lieve, veramente poco per assegnare un penalty. Il contatto c'è stato, ma non è vietato cadere e quindi il giallo è sbagliato.

Spinta di Koné su McTominay in area? Non è un episodio da Var, ma da campo. Fabbri è in posizione perfetta. La spinta di Koné su McTominay c'è, bisogna valutare l'entità della spinta. Qualche dubbio rimane perché Koné non cerca mai il pallone e spinge soltanto sulla schiena di McTominay.

L'ultimo episodio è l'ammonizione di Koné su Juan Jesus. Koné viene ammonito e la decisione è giusto. La dinamica porta alla parziale assoluzione di Koné, non è un intervento da cartellino rosso. Se fosse stato un contatto diretto, senza il pallone di mezzo, sarebbe stata espulsione. Invece il pallone resta sotto il piede di Koné e cambia le cose".