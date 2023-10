Dazn, Marelli: “Pulisic? Var non interviene perché non c’è un’immagine chiara”

TuttoNapoli.net

Christian Pulisic tocca con il braccio il pallone nel gol contro il Genoa? A spiegarlo nel post partita di DAZN è Luca Marelli, l'ex arbitro che analizza l'episodio dopo aver osservato decine di immagini della rete: "Il gol di Pulisic è uno dei misteri buffi del calcio. Abbiamo visto tutte le inquadrature a disposizione e non ce n'è una che con certezza faccia emergere il tocco di braccio. Possiamo intuirlo, ma non c'è certezza e per questo il VAR non può intervenire. Da un'immagine sembra che probabilmente la tocchi di mano, ma il problema di questo episodio è che in sala VAR serve la certezza del tocco".