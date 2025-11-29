DAZN, Marelli sul rigore: “Non c’era fallo, trattenuta reciproca ma rigore da non dare”

vedi letture

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ai microfoni di DAZN ha commentato l'episodio arbitrale chiave di Milan-Lazio 1-0, il calcio di rigore non assegnato ai biancocelesti: "C'è un tentativo di girata verso la porta di Romagnoli, intercettata con il braccio sinistro da Pavlovic: a mio parere non c'è calcio di rigore per tre motivi: l'estrema vicinanza dei giocatori, il fatto che il braccio non si muova verso la palla e il fatto che Pavlovic è di spalle.

Pertanto non ci sono gli elementi per assegnare un calcio di rigore. Per me Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata: lui dice che Marusic ha trattenuto Pavlovic prima del tocco di braccio, ma la realtà è che Pavlovic trattiene Marusic a sua volta. Quindi assegnare un fallo alla difesa è eccessivo. Sarebbe stato molto più semplice uscire dall'On Field Review annunciando che il calcio di rigore non poteva essere concesso perché il braccio era in posizione sostanzialmente naturale, che è uno degli elementi che dobbiamo sempre tenere in considerazione".