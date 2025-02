Dazn, Marelli: "Svista di Fabbri! Non c'era simulazione di Politano"

Al 14' Clamoroso episodio da moviola in Roma-Napoli. Giallo per simulazione per Politano che cade dopo un intervento in area di Pisilli.

Il parere dell'esperto Luca Marelli a DAZN: "Sbagliata l'ammonizione perché il contatto c'è, c'è stata una svista per Fabbri che ha visto una simulazione che in realtà non c'è. Forse c'è uno step on foot. Ma il Var non potrà intervenire".