Dazn, Parolo: "Il Napoli non ha demeritato. Sul gol di Isaksen ha peccato nel volerla vincere"

Marco Parolo, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "I cambi che fa Baroni: toglie Castellanos e Dia ma mette dentro Noslin e Pedro. Quindi continua a rimaner offensivo, continua a voler vincere la partita. Il gol di Isaksen, se andiamo all'inizio dell'azione c'è Neres che punta e Isaksen è dentro l'area di rigore a difendere, è lui che riparte si fa tutto il campo e ha ancora la forza di sterzare e calciare con quella forza. Ovvio che se lasci tanto campo alla Lazio la agevoli. Il Napoli lì forse ha peccato nella volontà di andarla a vincere, però poi sono stati i dettagli, cioè io non penso che il Napoli abbia demeritato. Non c'è un ridimensionamento del Napoli, per me il Napoli è più o meno questo".

