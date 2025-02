Dazn, Parolo sicuro: “Conte ha l’obbligo di vincere lo Scudetto!”

vedi letture

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista Dazn, ha parlato della corsa scudetto ai microfoni della piattaforma streaming: “Nel testa a testa, ad oggi, dico che Conte ha l’obbligo di vincere lo scudetto, non mi tiro indietro. In questo calderone ci metto i 150mln spesi per McTominay, Neres, Lukaku…, la settimana tipo per lavorare. Quindi io, per la stima che ho di Conte, perché so come lavora, per la qualità che ha, oggi lui ha l’obbligo di vincere”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).